Атака РФ на Київ: у двох районах зафіксовано падіння уламків БпЛА, виникли пожежі

Російська Федерація в ніч на 3 листопада вкотре атакує Київ дронами. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА, виникли пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).
"Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста, на відкритій місцевості. Виникли пожежі. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила", - написав о 01:46 начальник КМВА Сергій Попко.
Пізніше, о 01:58, він додав, що уламки на відкритій місцевості впали також і в Деснянському районі міста. Там теж виникла пожежа.
"Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються", - написав він.
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Станом на 02:10 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що минулої ночі Росія теж намагалася атакувати Київ дронами. Сили ППО знищили всі безпілотники росіян, які загрожували столиці. Прямих влучань не було.
У КМВА повідомили, що уламки російських БпЛА впали в шести районах міста, а саме, у Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському, Дніпровському та Святошинському.
В останньому горіли верхні поверхи багатоповерхового будинку. У Шевченківському виникла пожежа в офісній будівлі.
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