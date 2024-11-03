Атака РФ на Київ: у двох районах зафіксовано падіння уламків БпЛА, виникли пожежі

"Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста, на відкритій місцевості. Виникли пожежі. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила", - написав о 01:46 начальник КМВА Сергій Попко.

Пізніше, о 01:58, він додав, що уламки на відкритій місцевості впали також і в Деснянському районі міста. Там теж виникла пожежа.

"Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються", - написав він.

Оновлено о 02:17

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:10 карта повітряних тривог має такий вигляд.