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Атака РФ на Киев: в двух районах зафиксировано падение обломков БпЛА, возникли пожары

Фото: спасатели (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация в ночь на 3 ноября раз атакует Киев дронами. В двух районах столицы зафиксировано падение обломков БПЛА, возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

"В результате атаки ударных БПЛА вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе города, на открытой местности. Возникли пожары. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала", - написал в 01:46 начальник КГВА Сергей Попко.

Позже, в 01:58, он добавил, что обломки на открытой местности упали также и в Деснянском районе города. Там тоже возник пожар.

"Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Данные оперативной сводки обновляются", - написал он.

Обновлено в 02:17

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:10 карта воздушных тревог выглядит так.

Напомним, что прошлой ночью Россия тоже пыталась атаковать Киев дронами. Сили ПВО уничтожили все беспилотники россиян, которые угрожали столице. Прямых попаданий не было.

В КГВА сообщили, что обломки российских БпЛА упали в шести районах города, а именно, в Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском, Днепровском и Святошинском.

В последнем горели верхние этажи высокоэтажного дома. В Шевченковском возник пожар в офисном здании.

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