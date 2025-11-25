UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Обстріл Києва Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Атака РФ на Київ. У багатоповерхівці під завалами може бути людина, - ДСНС

Фото: у багатоповерхівці Києва під завалами може бути людина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Після російської комбінованої атаки РФ по Україні у багатоповерхівці в Києві під завалами може знаходитись одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Аварійно-рятувальні роботи тривають у Києві на двох локаціях у Дніпровському та Деснянському районах – житлових будинках, вражених російськими ударами. Сьогодні під масовану атаку потрапили також Голосіївський, Печерський, Дарницький та Святошинський райони столиці", - зазначили у ДСНС.

Повідомляється, що станом на зараз відомо про 6 загиблих та понад десять поранених. ДСНСники врятували 18 осіб. Однак є інформація, що під завалами може бути людина.

На місцях працюють рятувальники ДСНС, поліція, мобільні підрозділи Міграційної служби та сервісних центрів. Слідчі документують кожен наслідок ворожих ударів - кожен воєнний злочин.

"Цієї ночі Росія також атакувала Київщину, Дніпропетровщину, Черкащину, Одещину, Чернігівщину. Удари були спрямовані по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Сили МВС ліквідовують наслідки на всіх локаціях", - додали рятувальники.

Обстріл України 25 листопада

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада Росія двічі завдала масованих ударів по столиці. Близько першої години ночі Київ атакували десятками крилатих ракет "Калібр", запущених із моря, а також балістичними ракетами наземного базування та аеробалістичними "Кинджалами", випущеними з МіГ-31К.

Вранці ворог повторив атаку, знову застосувавши "Кинджали" та крилаті ракети "Іскандер-К".

Після двох хвиль ударів у столиці загинули шестеро людей, понад десять отримали поранення. Двоє загинули внаслідок нічної атаки, ще четверо - під час ранкового обстрілу.

Також сьогодні вночі під ударом російських безпілотників перебувала й Одеська область. В результаті обстрілу виникло кілька пожеж, є поранені.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДСНСобстріл КиєваВторгнення Росії до УкраїниДрони