Атака РФ на Київ. У багатоповерхівці під завалами може бути людина, - ДСНС

"Аварійно-рятувальні роботи тривають у Києві на двох локаціях у Дніпровському та Деснянському районах – житлових будинках, вражених російськими ударами. Сьогодні під масовану атаку потрапили також Голосіївський, Печерський, Дарницький та Святошинський райони столиці", - зазначили у ДСНС.

Повідомляється, що станом на зараз відомо про 6 загиблих та понад десять поранених. ДСНСники врятували 18 осіб. Однак є інформація, що під завалами може бути людина.

На місцях працюють рятувальники ДСНС, поліція, мобільні підрозділи Міграційної служби та сервісних центрів. Слідчі документують кожен наслідок ворожих ударів - кожен воєнний злочин.

"Цієї ночі Росія також атакувала Київщину, Дніпропетровщину, Черкащину, Одещину, Чернігівщину. Удари були спрямовані по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Сили МВС ліквідовують наслідки на всіх локаціях", - додали рятувальники.