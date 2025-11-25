Атака РФ на Киев. В многоэтажке под завалами может быть человек, - ГСЧС

"Аварийно-спасательные работы продолжаются в Киеве на двух локациях в Днепровском и Деснянском районах - жилых домах, пораженных российскими ударами. Сегодня под массированную атаку попали также Голосеевский, Печерский, Дарницкий и Святошинский районы столицы", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что по состоянию на сейчас известно о 6 погибших и более десяти раненых. ГСЧСники спасли 18 человек. Однако есть информация, что под завалами может быть человек.

На местах работают спасатели ГСЧС, полиция, мобильные подразделения Миграционной службы и сервисных центров. Следователи документируют каждое последствие вражеских ударов - каждое военное преступление.

"Этой ночью Россия также атаковала Киевскую, Днепропетровскую, Черкасскую, Одесскую, Черниговскую области. Удары были направлены по гражданской и энергетической инфраструктуре. Силы МВД ликвидируют последствия на всех локациях", - добавили спасатели.