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Атака РФ на Хмельницьку область: радіаційний фон лишається в межах норми

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Хмельницька область, Вівторок 16 травня 2023 02:16
Атака РФ на Хмельницьку область: радіаційний фон лишається в межах норми Фото: Хмельницька область Старокостянтинівський район (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

Після російської атаки по Хмельницькій області, здійсненої окупантами вночі 13 травня, фахівці ГУ "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" перевірили вміст шкідливих речовин у повітрі, якість води, ґрунту та радіаційний фон. Результати показали, що все в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Хмельницької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що моніторинг показників радіаційного фону та якості питної води здійснюється щодня.

"Після терористичної атаки 13 травня 2023 року фахівці установи провели дослідження на вміст шкідливих речовин у повітрі, перевірку якості води, грунту та радіаційного фону. У результаті проведених лабораторних досліджень виявлено, що вміст шкідливих речовин у атмосферному повітрі на межі санітарно-захисних зон не перевищує допустимих значень", - передали до ОВА.

Також знаходиться в межах допустимих показників та аналіз якості води, ґрунту та радіаційного фону знаходиться.

"Таким чином загрози життю населення немає", - резюмували в адміністрації.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічного обстрілу Хмельницької області 13 травня кількість постраждалих майже досягла 30 людей.

Нагадаємо, у ніч проти 13 травня на Хмельниччині прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що окупанти атакували об'єкт у Хмельницькому районі.

Тим часом росіяни почали розповсюджувати у мережах фейки про нібито витік шкідливих хімічних речовин у Хмельницькому, намагаючись створити панічні настрої у місті. Ворожі "жахачки", як частина ІСПО, спростували у Хмельницькій міськраді.

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