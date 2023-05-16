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Атака РФ на Хмельницкую область: радиационный фон остается в пределах нормы

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Хмельницкая область, Вторник 16 мая 2023 02:16
Атака РФ на Хмельницкую область: радиационный фон остается в пределах нормы Фото: Хмельницкая область Староконстантиновский район (facebook.com)
Автор: Владимир Костырин

После российской атаки по Хмельницкой области, совершенной оккупантами ночью 13 мая, специалисты ГУ "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" проверили содержание вредных веществ в воздухе, качество воды, почвы и радиационный фон. Результаты показали, что все в пределах нормы.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой областной военной администрации.

Отмечается, что мониторинг показателей радиационного фона и качества питьевой воды осуществляется ежедневно.

"После террористической атаки 13 мая 2023 г. специалисты учреждения провели исследование на содержание вредных веществ в воздухе, проверку качества воды, почвы и радиационного фона. В результате проведенных лабораторных исследований обнаружено, что содержание школьных веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитных зон не превышает допустимые значения", - передали в ОВА.

Также находится в пределах допустимых показателей и анализ качества воды, почвы и радиационного фона находится.

"Таким образом, угрозы жизни населения нет", - резюмировали в администрации.

Ранее сообщалось, что в результате ночного обстрела Хмельницкой области 13 мая количество пострадавших почти достигло 30 человек.

Напомним, в ночь на 13 мая в Хмельницкой области прогремели взрывы. Позже стало известно, что оккупанты атаковали объект в Хмельницком районе.

Между тем, россияне стали распространять в сетях фейки о якобы утечке вредных химических веществ в Хмельницком, пытаясь создать панические настроения в городе. Вражеские "страшилки", как часть ИСПО, опровергли в Хмельницком горсовете.

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