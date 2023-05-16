Атака РФ на Хмельницкую область: радиационный фон остается в пределах нормы

После российской атаки по Хмельницкой области, совершенной оккупантами ночью 13 мая, специалисты ГУ "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" проверили содержание вредных веществ в воздухе, качество воды, почвы и радиационный фон. Результаты показали, что все в пределах нормы.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой областной военной администрации.