Атака РФ на енергосистему: українців закликають економити електроенергію ввечері

"Російські ракети та дрони вранці завдали значних пошкоджень українським електростанціям. В цьому році це вже третя масована атака на українську генерацію. Під час двох попередніх також постраждали теплові та гідроелектростанції. Їх головна роль в енергосистемі - можливість швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає", - йдеться в повідомленні.

Енергетики зазначають, що сьогодні деякі тепло- та гідроелектростанції не можуть це робити через руйнування, яких завдали російські терористи. А енергосистема може безпечно працювати тільки якщо в ній витримується баланс: споживання електроенергії = виробництво електроенергії.

"Зараз на шальці виробництва значно менше електроенергії, ніж було ще вчора, до атаки. І для того, щоб зберегти рівновагу на наших енергетичних терезах, потрібно розвантажити шальку споживання. Особливо велика потреба в зменшенні споживання є у вечірні години максимального попиту з 19:00 до 22:00", - наголосили в "Укренерго".

Українців просять не вмикати в цей період потужні електроприлади або ж користуватися ними по черзі. Це допоможе енергосистемі безпечно пройти цей важкий період.