Атака РФ на энергосистему: украинцев призывают экономить электроэнергию вечером

В результате сегодняшней атаки россиян украинские электростанции получили значительные повреждения. Энергетики призывают граждан экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы - с 19:00 до 22:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Российские ракеты и дроны утром нанесли значительные повреждения украинским электростанциям. В этом году это уже третья массированная атака на украинскую генерацию. потребление стремительно растет", - говорится в сообщении.
Энергетики отмечают, что сегодня некоторые тепло- и гидроэлектростанции не могут это делать из-за разрушений, нанесенных российскими террористами. А энергосистема может безопасно работать, только если в ней выдерживается баланс: потребление электроэнергии = производство электроэнергии.
"Сейчас на чаше производства значительно меньше электроэнергии, чем было еще вчера, до атаки. И для того, чтобы сохранить равновесие на наших энергетических весах, нужно разгрузить чашу потребления. Особенно велика потребность в уменьшении потребления в вечерние часы максимального спроса с 19:00 до 22:00", - подчеркнули в "Укрэнерго".
Украинцев просят не включать в этот период мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно. Это поможет энергосистеме безопасно пройти этот трудный период.
В марте Россия возобновила удары по энергетике Украины. После массированных атак тяжелая ситуация в Харькове и области, где сильно повреждены Змиевскую ТЭС и ТЭЦ-5.
Этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Воздушные силы сообщили, что оккупанты использовали 42 ракеты разных типов и 40 дронов. Часть целей сбила противовоздушная оборона.
Под ударом неприятеля были Харьковская, Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская области. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, повреждена энергосистема.
В частности, в результате атаки была полностью разрушена Трипольская ТЭС под Киевом, а "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.
Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.
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