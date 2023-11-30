Атака РФ на Бериславський район: поранення дістали двоє поліцейських

"Двоє поліцейських Бериславського районного відділу поліції на Херсонщині були поранені сьогодні в результаті дронової атаки ворога", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок вибуху ВОГ-17 травмовані 22-річний та 37-річний поліцейські, які саме прямували на виклик.

Фото: Постраждалий поліцейський (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)

"Колеги-поліцейські з роти поліції особливого призначення евакуювали поранених до лікарні, де тепер медики надають правоохоронцям необхідну допомогу", - додав очільник Національної поліції.

Російські обстріли Херсонської області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Російські окупанти сьогодні вдень, 30 листопада, знову атакували Берислав Херсонської області. Загарбники скинули вибухівку з безпілотника по житлових кварталах міста, внаслідок чого було поранено місцевого жителя.

Також російські терористи обстріляли село Тягинка Бериславського району Херсонської області. Троє людей отримали поранення.