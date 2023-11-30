RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Атака РФ на Бериславский район: ранения получили двое полицейских

Архивное фото: Атака РФ на Бериславский район (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате российской атаки на Бериславский район Херсонской области, которая произошла сегодня, пострадали двое полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Национальной полиции Украины Ивана Выговского.

"Двое полицейских Бериславского районного отдела полиции на Херсонщине были ранены сегодня в результате дроновой атаки врага", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва ВОГ-17 травмированы 22-летний и 37-летний полицейские, которые как раз направлялись на вызов.

Фото: Пострадавший полицейский (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)

"Коллеги-полицейские из роты полиции особого назначения эвакуировали раненых в больницу, где теперь медики оказывают правоохранителям необходимую помощь", - добавил глава Национальной полиции.

Российские обстрелы Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Российские оккупанты сегодня днем, 30 ноября, снова атаковали Берислав Херсонской области. Захватчики сбросили взрывчатку с беспилотника по жилым кварталам города, в результате чего был ранен местный житель.

Также российские террористы обстреляли село Тягинка Бериславского района Херсонской области. Три человека получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонская областьполицияВойна в Украине