Атака РФ на автобус під Сумами: постраждалих вже 19, з'явились фото наслідків

Зокрема, за даними слідства, сьогодні близько 16:30 ворог атакував безпілотником рейсовий автобус із цивільними, який рухався по території Юнаківській громаді Сумського району.

Внаслідок удару загинуло троє людей, і ще близько 19 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Пізніше в прокуратурі уточнили, що загиблими виявилися 3 жінки, яким 66, 74 та 78 років.

Також глава ОВА Григоров заявив, що всі загиблі - мешканки Юнаківської громади. За його словами, вони були евакуйовані до Сум, але періодично навідували свої домівки та господарства у прикордонній громаді

Фото: пошкоджений автобус в Сумській області (t.me/prokuraturasumy та t.me/grigorov_oleg)

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Також там додали, що наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

Крім того, у прокуратурі уточнили, що досудове розслідування здійснюється слідчими УСБУ в Сумській області.