Атака РФ на автобус під Сумами: постраждалих вже 19, з'явились фото наслідків

У неділю вдень, 27 липня, росіяни атакували рейсовий автобус в Сумській області. Наразі кількість постраждалих зросла до двох десятків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Прокуратура Сумщини" і канал глави Сумської ОВА Олега Григорова.
Зокрема, за даними слідства, сьогодні близько 16:30 ворог атакував безпілотником рейсовий автобус із цивільними, який рухався по території Юнаківській громаді Сумського району.
Внаслідок удару загинуло троє людей, і ще близько 19 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Пізніше в прокуратурі уточнили, що загиблими виявилися 3 жінки, яким 66, 74 та 78 років.
Також глава ОВА Григоров заявив, що всі загиблі - мешканки Юнаківської громади. За його словами, вони були евакуйовані до Сум, але періодично навідували свої домівки та господарства у прикордонній громаді
"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Також там додали, що наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.
Крім того, у прокуратурі уточнили, що досудове розслідування здійснюється слідчими УСБУ в Сумській області.
Нагадаємо, що російські окупанти регулярно атакують населені пункти Сумської області, включаючи обласний центр.
Наприклад, вчора, 26 липня, російський дрон влучив у будівлю Сумської облдержадміністрації. Пізніше влада заявила, що один із дронів влучив на площу Незалежності і було пошкоджено вищезгадану будівлю. Крім того, вибито скло в сусідньому багатоквартирному будинку.
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