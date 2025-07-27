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Атака РФ на автобус під Сумами: постраждалих вже 19, з'явились фото наслідків

Фото: пошкоджений автобус внаслідок удару РФ (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Едуард Ткач

У неділю вдень, 27 липня, росіяни атакували рейсовий автобус в Сумській області. Наразі кількість постраждалих зросла до двох десятків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Прокуратура Сумщини" і канал глави Сумської ОВА Олега Григорова.

Зокрема, за даними слідства, сьогодні близько 16:30 ворог атакував безпілотником рейсовий автобус із цивільними, який рухався по території Юнаківській громаді Сумського району.

Внаслідок удару загинуло троє людей, і ще близько 19 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Пізніше в прокуратурі уточнили, що загиблими виявилися 3 жінки, яким 66, 74 та 78 років. 

Також глава ОВА Григоров заявив, що всі загиблі - мешканки Юнаківської громади. За його словами, вони були евакуйовані до Сум, але періодично навідували свої домівки та господарства у прикордонній громаді

 Фото: пошкоджений автобус в Сумській області (t.me/prokuraturasumy та t.me/grigorov_oleg)

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Також там додали, що наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

Крім того, у прокуратурі уточнили, що досудове розслідування здійснюється слідчими УСБУ в Сумській області.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно атакують населені пункти Сумської області, включаючи обласний центр.

Наприклад, вчора, 26 липня, російський дрон влучив у будівлю Сумської облдержадміністрації. Пізніше влада заявила, що один із дронів влучив на площу Незалежності і було пошкоджено вищезгадану будівлю. Крім того, вибито скло в сусідньому багатоквартирному будинку.

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