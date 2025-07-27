Атака РФ на автобус под Сумами: пострадавших уже 19, появились фото последствий

В воскресенье днем, 27 июля, россияне атаковали рейсовый автобус в Сумской области. Сейчас количество пострадавших возросло до двух десятков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Прокуратура Сумщины" и канал главы Сумской ОВА Олега Григорова.
В частности, по данным следствия, сегодня около 16:30 враг атаковал беспилотником рейсовый автобус с гражданскими, который двигался по территории Юнаковской общины Сумского района.
В результате удара погибло три человека, и еще около 19 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. Позже в прокуратуре уточнили, что погибшими оказались 3 женщины, которым 66, 74 и 78 лет.
Также глава ОГА Григоров заявил, что все погибшие - жительницы Юнаковской общины. По его словам, они были эвакуированы в Сумы, но периодически посещали свои дома и хозяйства в приграничной общине
"Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры.
Также там добавили, что сейчас прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки.
Кроме того, в прокуратуре уточнили, что досудебное расследование осуществляется следователями УСБУ в Сумской области.
Напомним, что российские оккупанты регулярно атакуют населенные пункты Сумской области, включая областной центр.
Например, вчера 26 июля российский дрон попал в здание Сумской облгосадминистрации. Позже власти заявили, что один из дронов попал на площадь Независимости и было повреждено вышеупомянутое здание. Кроме того, выбор стекла в соседнем многоквартирном доме.
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