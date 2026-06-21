Атака прибульців у Бразилії? Хакери розіслали фейкові тривоги через злам системи
У Бразилії зафіксували масштабний злам національної системи екстреного оповіщення населення. Хакери отримали несанкціонований доступ до платформи Цивільного захисту та дистанційно надіслали мешканцям фейкові тривожні повідомлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бразильську службу новин g1.
Екстрений звуковий сигнал про надзвичайну ситуацію пролунав на мобільних телефонах жителів щонайменше семи міст Бразилії у проміжку між вечором п'ятниці, 19 червня, та ранком суботи, 20 червня.
Надіслані повідомлення містили слово "мізантропія" (що означає аверсію або ненависть до людства) і не мали жодного стосунку до реальних загроз.
У місті Белу-Орізонті (штат Мінас-Жерайс) місцеві мешканці розповіли, що у сповіщенні йшлося про вторгнення з космосу: "Захистіть себе: АТАКА ІНШОПЛАНЕТЯН, ЛЮДИ, МИ ПРИБУЛИ".
Водночас у Ріо-де-Жанейро текст надійшов із помилками та без належного контексту: "misantropo ADRESS RJ burros dms pprt".
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Національний цивільний захист Бразилії повідомив, що платформу, яка використовується для розсилки екстрених сигналів, було виведено з мережі о 01:30 цієї суботи після підтвердження факту вторгнення.
За даними відомства, повідомлення надіслала стороння особа без відповідного доступу, а інцидент розслідуватиме Федеральна поліція.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали три фундаментальні наукові причини, чому інопланетяни не відвідують Землю. Попри те, що близько третини населення планети вірить у візити позаземних цивілізацій, закони фізики та відсутність жодного зафіксованого сигналу від позаземного розуму доводять протилежне.
Крім того, ми розповідали, що уряд США в межах програми PURSUE розсекретив третій пакет раніше засекречених документів про НЛО. Нова база даних містить 72 файли зі звітами військових та агентів ФБР про зустрічі з таємничими об'єктами. Оприлюднені за наказом Дональда Трампа архіви не мають прямих доказів існування іншопланетного життя, проте детально описують аномальні інциденти, що не піддаються логічному поясненню.