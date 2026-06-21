Атака прибульців у Бразилії? Хакери розіслали фейкові тривоги через злам системи

У Бразилії зафіксували масштабний злам національної системи екстреного оповіщення населення. Хакери отримали несанкціонований доступ до платформи Цивільного захисту та дистанційно надіслали мешканцям фейкові тривожні повідомлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бразильську службу новин g1 .

Екстрений звуковий сигнал про надзвичайну ситуацію пролунав на мобільних телефонах жителів щонайменше семи міст Бразилії у проміжку між вечором п'ятниці, 19 червня, та ранком суботи, 20 червня.

Надіслані повідомлення містили слово "мізантропія" (що означає аверсію або ненависть до людства) і не мали жодного стосунку до реальних загроз.

У місті Белу-Орізонті (штат Мінас-Жерайс) місцеві мешканці розповіли, що у сповіщенні йшлося про вторгнення з космосу: "Захистіть себе: АТАКА ІНШОПЛАНЕТЯН, ЛЮДИ, МИ ПРИБУЛИ".

Водночас у Ріо-де-Жанейро текст надійшов із помилками та без належного контексту: "misantropo ADRESS RJ burros dms pprt".

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Національний цивільний захист Бразилії повідомив, що платформу, яка використовується для розсилки екстрених сигналів, було виведено з мережі о 01:30 цієї суботи після підтвердження факту вторгнення.

За даними відомства, повідомлення надіслала стороння особа без відповідного доступу, а інцидент розслідуватиме Федеральна поліція.