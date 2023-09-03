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Атака на порт в Одеській області. Прикордонники збили два дрони

Фото: прикордонники збили два дрони 3 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники під час нічної атаки 3 вересня збили два дрони-камікадзе. Це сталося в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Мобільні вогневі групи Ізмаїльського прикордонного загону збили два дрони типу Shahed-136. Ці дрони російські окупанти спрямували на один із портів Подунав'я в Одеській області.

 

Фото: прикордонники збили два дрони 3 вересня (t.me/DPSUkr)

Атака на порт в Одеській області

Цієї ночі Росія вкотре атакувала Україну. Окупанти випустили декілька хвиль "Шахедів" з південного та південно-східного напрямку по припортовій інфраструктурі Подунав'я в Одеській області.

Всього росіяни випустили 25 дронів-камікадзе. Сили ППО збили 22 з них. Ще три дрони вдарили по одному з портів. За повідомленнями місцевих ЗМІ, окупанти атакували порт Рені. Там виникла пожежа, дві людини постраждали.

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