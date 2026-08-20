Атака на південь Одещини знеструмила 13 тисяч домівок, палали фури з продуктами

Уночі росіяни знову масовано атакували південь Одещини, під удар потрапила цивільна інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Ціллю нічної атаки стала цивільна інфраструктура на півдні Одещини. Унаслідок удару в кількох населених пунктах фіксують перебої з електропостачанням. Станом на ранок без світла залишаються 13 тисяч абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням.
Фото: Наслідки атаки РФ (facebook.com/DSNSODE)
Ще на одній локації через атаку загорілися два причепи вантажівок із продуктами харчування. Пожежі, що виникли, вже повністю загасили.
Постраждалих немає. На місцях подій триває ліквідація наслідків удару.
Нагадаємо, південь Одещини й сама Одеса регулярно потрапляють під російські удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі.
У ніч на 9 серпня росіяни завдали комбінованого удару по Одесі дронами й балістикою. Тоді серйозно пошкодили енергооб'єкти, через що частина міста залишилася без світла та води, а рух електротранспорту тимчасово зупинили.