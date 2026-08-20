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Атака на південь Одещини знеструмила 13 тисяч домівок, палали фури з продуктами

09:29 20.08.2026 Чт
1 хв
Енергетики вже відновлюють електропостачання
aimg Валерія Абабіна
Фото: Наслідки атаки на Одещину (t.me/odeskaODA)

Уночі росіяни знову масовано атакували південь Одещини, під удар потрапила цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Що відомо про наслідки

Ціллю нічної атаки стала цивільна інфраструктура на півдні Одещини. Унаслідок удару в кількох населених пунктах фіксують перебої з електропостачанням. Станом на ранок без світла залишаються 13 тисяч абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням.

Фото: Наслідки атаки РФ (facebook.com/DSNSODE)

Ще на одній локації через атаку загорілися два причепи вантажівок із продуктами харчування. Пожежі, що виникли, вже повністю загасили.

Постраждалих немає. На місцях подій триває ліквідація наслідків удару.

Нагадаємо, південь Одещини й сама Одеса регулярно потрапляють під російські удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

У ніч на 9 серпня росіяни завдали комбінованого удару по Одесі дронами й балістикою. Тоді серйозно пошкодили енергооб'єкти, через що частина міста залишилася без світла та води, а рух електротранспорту тимчасово зупинили.

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