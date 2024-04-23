Атака на передмістя Дніпра: кількість постраждалих зросла вдвічі

РБК-Україна повідомило, що сьогодні, 23 квітня, росіяни обстріляли Дніпровський район.

Крім того, ми повідомляли, що окупанти обстрілювали Дніпропетровську область 19 квітня. Тоді через ворожу атаку по залізничній інфраструктурі було вбито сімох працівників залізниці, ще одну було поранено.

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