Атака на пригород Днепра: количество пострадавших возросло вдвое

РБК-Украина сообщило, что сегодня, 23 апреля, россияне обстреляли Днепровский район.

Кроме того, мы сообщали, что оккупанты обстреливали Днепропетровскую область 19 апреля. Тогда из-за вражеской атаки по железнодорожной инфраструктуре были убиты семь работников железной дороги, еще одна была ранена.

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