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Атака на пригород Днепра: количество пострадавших возросло вдвое

Фото: россияне обстреляли пригород Днепра (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня обстреляли Днепропетровскую область. Сейчас известно уже о 8 пострадавших.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Число пострадавших в Днепровском районе возросло. На сейчас известно уже о восьми пострадавших", - сообщил глава ОГА.

По его словам, среди новых пострадавших:

  • 23-летняя девушка с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой;
  • трое мужчин - 32, 43 и 47 лет, которые сейчас находятся в среднем состоянии. Двое из них находятся в больнице.

Кроме того, оккупанты также обстреляли Никопольский район. В частности досталось Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской сельской громадам. 

 

Из-за атаки военных РФ в районе пострадали два человека. Повреждены

  • пятиэтажка,
  • 16 частных домов,
  • 5 хозяйственных построек,
  • админздание,
  • инфраструктурный объект,
  • магазин,
  • авто,
  • газопровод,
  • линии электропередач.

РБК-Украина сообщило, что сегодня, 23 апреля, россияне обстреляли Днепровский район.

Кроме того, мы сообщали, что оккупанты обстреливали Днепропетровскую область 19 апреля. Тогда из-за вражеской атаки по железнодорожной инфраструктуре были убиты семь работников железной дороги, еще одна была ранена.

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Днепропетровская областьВойна России против Украины