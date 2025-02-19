Атака на Одесу: кількість поранених зросла, ввели локальні аварійні відключення світла

Атака на Одесу

Ще пізно ввечері 18 лютого Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ворожих дронів. Моніторингові групи повідомляли, що безпілотники з моря рухаються в напрямку Одеси та області.

Пізніше мер Одеси повідомив про влучання у місті. Внаслідок атаки, за словами міського голови, без світла та тепла залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови - понад 250 одеситів.

Спочатку було відомо про одного постраждалого. Як відомо, кількість травмованих зросла до чотирьох осіб.

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