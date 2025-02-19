Атака на Одессу: количество раненых возросло, ввели локальные аварийные отключения света

Атака на Одессу

Еще поздно вечером 18 февраля Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе вражеских дронов. Мониторинговые группы сообщали, что беспилотники с моря движутся в направлении Одессы и области.

Позже мэр Одессы сообщил о попадании в городе. В результате атаки, по словам городского головы, без света и тепла остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки - более 250 одесситов.

Сначала было известно об одном пострадавшем. Как известно, количество травмированных возросло до четырех человек.

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