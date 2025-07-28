Атака з ножем на відвідувачів Walmart у Мічигані: підозрюваного звинуватили в тероризмі

У США висунули обвинувачення 42-річному чоловікові, який 27 липня напав із ножем на відвідувачів супермаркету Walmart у Мічигані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

Затриманому висунуто звинувачення в тероризмі та нападі з наміром убити людей.

Підозрюваний Бредфорд Джеймс Гілл має постати перед судом 28 або 29 липня.

Поліція не поспішає визнавати напад терактом, оскільки слідчі поки що не розкрили мотиви підозрюваного. Проте, вони заявили, що обвинувачення в тероризмі було виправданим.

За словами шерифа округу Гранд-Траверс Майкла Ши, правоохоронці прибули на місце події через дві хвилини після надходження першого виклику.

"На момент прибуття помічника шерифа кілька громадян, зокрема один, озброєний пістолетом, протистояли підозрюваному на парковці, не даючи йому заподіяти шкоду іншим людям і втекти. Помічник шерифа затримав підозрюваного без подальших інцидентів", - повідомив Ши.

За словами заступника директора ФБР Дена Бонджино, федеральні співробітники надають усю необхідну допомогу в розслідуванні.