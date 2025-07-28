ua en ru
Пн, 28 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Атака с ножом на посетителей Walmart в Мичигане: подозреваемого обвинили в терроризме

Понедельник 28 июля 2025 06:43
UA EN RU
Атака с ножом на посетителей Walmart в Мичигане: подозреваемого обвинили в терроризме Иллюстративное фото: напавшему в Walmart предъявлены обвинения (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В США предъявили обвинения 42-летнему мужчине, который 27 июля напал с ножом на посетителей супермаркета Walmart в Мичигане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Задержанному предъявлены обвинения в терроризме и нападении с намерением убить людей.

Подозреваемый Брэдфорд Джеймс Гилл должен предстать перед судом в 28 или 29 июля.

Полиция не спешит признавать нападение терактом, поскольку следователи пока не раскрыли мотивы подозреваемого. Тем не менее, они заявили, что обвинение в терроризме было оправданным.

По словам шерифа округа Гранд-Траверс Майкла Ши, правоохранители прибыли на место происшествия через две минуты после поступления первого вызова.

"На момент прибытия помощника шерифа несколько граждан, в том числе один, вооруженный пистолетом, противостояли подозреваемому на парковке, не давая ему причинить вред другим людям и скрыться. Помощник шерифа задержал подозреваемого без дальнейших инцидентов", - сообщил Ши.

По словам заместителя директора ФБР Дэна Бонджино, федеральные сотрудники оказывают всю необходимую помощь в расследовании.

Что предшествовало

Напомним, 27 июля вооруженный складным ножом мужчина напал на посетителей Walmart. В результате ранения получили 11 покупателей - пятеро мужчин и шестеро женщин, включая сотрудницу супермаркета.

Троим раненым понадобилась операция. В настоящий момент известно, что жизням пострадавших ничего не угрожает.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Теракт
Новости
Сутки на фронте: минус 80 оккупантов под Покровском, были попытки прорыва на Приднепровск
Сутки на фронте: минус 80 оккупантов под Покровском, были попытки прорыва на Приднепровск
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку