Атака с ножом на посетителей Walmart в Мичигане: подозреваемого обвинили в терроризме
В США предъявили обвинения 42-летнему мужчине, который 27 июля напал с ножом на посетителей супермаркета Walmart в Мичигане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Задержанному предъявлены обвинения в терроризме и нападении с намерением убить людей.
Подозреваемый Брэдфорд Джеймс Гилл должен предстать перед судом в 28 или 29 июля.
Полиция не спешит признавать нападение терактом, поскольку следователи пока не раскрыли мотивы подозреваемого. Тем не менее, они заявили, что обвинение в терроризме было оправданным.
По словам шерифа округа Гранд-Траверс Майкла Ши, правоохранители прибыли на место происшествия через две минуты после поступления первого вызова.
"На момент прибытия помощника шерифа несколько граждан, в том числе один, вооруженный пистолетом, противостояли подозреваемому на парковке, не давая ему причинить вред другим людям и скрыться. Помощник шерифа задержал подозреваемого без дальнейших инцидентов", - сообщил Ши.
По словам заместителя директора ФБР Дэна Бонджино, федеральные сотрудники оказывают всю необходимую помощь в расследовании.
Что предшествовало
Напомним, 27 июля вооруженный складным ножом мужчина напал на посетителей Walmart. В результате ранения получили 11 покупателей - пятеро мужчин и шестеро женщин, включая сотрудницу супермаркета.
Троим раненым понадобилась операция. В настоящий момент известно, что жизням пострадавших ничего не угрожает.
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