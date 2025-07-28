Атака с ножом на посетителей Walmart в Мичигане: подозреваемого обвинили в терроризме

В США предъявили обвинения 42-летнему мужчине, который 27 июля напал с ножом на посетителей супермаркета Walmart в Мичигане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

Задержанному предъявлены обвинения в терроризме и нападении с намерением убить людей.

Подозреваемый Брэдфорд Джеймс Гилл должен предстать перед судом в 28 или 29 июля.

Полиция не спешит признавать нападение терактом, поскольку следователи пока не раскрыли мотивы подозреваемого. Тем не менее, они заявили, что обвинение в терроризме было оправданным.

По словам шерифа округа Гранд-Траверс Майкла Ши, правоохранители прибыли на место происшествия через две минуты после поступления первого вызова.

"На момент прибытия помощника шерифа несколько граждан, в том числе один, вооруженный пистолетом, противостояли подозреваемому на парковке, не давая ему причинить вред другим людям и скрыться. Помощник шерифа задержал подозреваемого без дальнейших инцидентов", - сообщил Ши.

По словам заместителя директора ФБР Дэна Бонджино, федеральные сотрудники оказывают всю необходимую помощь в расследовании.