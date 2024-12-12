Удар по нафтобазі у Брянську та 15-й пакет санкцій проти Росії: новини за 11 грудня

Україна атакувала російську нафтобазу у Брянську. Тим часом посли Євросоюзу погодили 15-й пакет санкцій проти Росії.

Більш детально про те, що сталося у середу, 11 грудня, - у матеріалі РБК-Україна .

Дрони ГУР підірвали нафтобазу в російському Брянську, - джерела

Безпілотники Головного управління розвідки та Сил Оборони України здійснили атаку на паливно-енергетичний комплекс у Брянській області. Це сталося в ніч проти середи, 11 грудня, розповіли джерела РБК-Україна у спецслужбах.

Посли Євросоюзу погодили 15-й пакет санкцій проти Росії

Посли Євросоюзу погодили новий пакет антиросійських санкцій. Він, зокрема, орієнтований на російський "тіньовий флот".

Пакет поповнює санкційний список новими фізичними та юридичними особами.

Зеленський відреагував на дзвінок Орбана до Путіна

Угорський прем'єр Віктор Орбан сьогодні дзвонив до російського диктатора Володимира Путіна. Такий вчинок - це лише частина "гри" Орбана на власний імідж, наголосив президент України Володимир Зеленський.

"Ми всі сподіваємося, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду (сирійський диктатор, - ред.) до Москви дзвонити телефоном, щоб послухати ще й його лекції", - написав глава держави.

Пентагон про можливість удару РФ "Орєшніком" по Україні: не виключено, але дати немає

Росія може завдати удару по Україні балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" найближчими днями. Але точна дата можливої атаки невідома, зазначила заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, якщо Росія знову атакує Україну "Орєшніком", це не стане переломним моментом на полі бою.

Сирський про бої на Покровському напрямку: РФ кидає всі сили, приймаємо нестандартні рішення

На Покровському напрямі зараз точаться жорсткі бої. Противник там переважає у живій силі, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, українські воїни виявляють надзвичайну стійкість і завдають ворогові значних втрат біля Покровська.

Українська авіакомпанія оголосила про поновлення регулярних польотів. Літатиме з Молдови

Український авіаперевізник SkyUp Airlines оголосив про повернення до регулярних рейсів з весни 2025 року.

Компанія зазначила, що всі рейси будуть із Кишинева, оскільки через війну аеропорти України не працюють.