Атака на Московський НПЗ паралізувала близько 4% потужностей нафтопереробки РФ
Сьогодні, 20 вересня, Сили оборони "вимкнули" ще один російський НПЗ - цього разу в Москві, що збільшило кількість паралізованих потужностей нафтопереробки РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fire Point.
Потужність Московського НПЗ становить близько 12,15 млн тонн нафти на рік. Через його виведення з роботи паралізованими виявилися ще близько 4% російських потужностей нафтопереробки.
У компанії нагадали, що напередодні підбивали підсумки атак на російські НПЗ від початку вересня. Тоді йшлося про паралізовані близько 10% нафтопереробних потужностей Росії.
З урахуванням Московського НПЗ за перші 20 днів вересня паралізовано вже близько 14% російських потужностей нафтопереробки.
Нагадаємо, у ніч на 20 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про ураження Московського НПЗ у районі Капотня.
На території заводу виникла масштабна пожежа, уражено установку первинної переробки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації. У СБУ заявили, що далекобійні дрони подолали понад 500 км і ешелоновану систему ППО, а завод розташований приблизно за 15 км від Кремля.