ua en ru
Нд, 20 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Атака на Московський НПЗ паралізувала близько 4% потужностей нафтопереробки РФ

21:15 20.09.2026 Нд
1 хв
aimg Валерія Абабіна
Атака на Московський НПЗ паралізувала близько 4% потужностей нафтопереробки РФ Фото: Пожежа на НПЗ (росЗМІ)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Сьогодні, 20 вересня, Сили оборони "вимкнули" ще один російський НПЗ - цього разу в Москві, що збільшило кількість паралізованих потужностей нафтопереробки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fire Point.

Потужність Московського НПЗ становить близько 12,15 млн тонн нафти на рік. Через його виведення з роботи паралізованими виявилися ще близько 4% російських потужностей нафтопереробки.

У компанії нагадали, що напередодні підбивали підсумки атак на російські НПЗ від початку вересня. Тоді йшлося про паралізовані близько 10% нафтопереробних потужностей Росії.

З урахуванням Московського НПЗ за перші 20 днів вересня паралізовано вже близько 14% російських потужностей нафтопереробки.

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про ураження Московського НПЗ у районі Капотня.

На території заводу виникла масштабна пожежа, уражено установку первинної переробки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації. У СБУ заявили, що далекобійні дрони подолали понад 500 км і ешелоновану систему ППО, а завод розташований приблизно за 15 км від Кремля.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Москва НПЗ
Новини
Москва у вогні після рекордної атаки дронів: мережею розлетілися кадри наслідків
Москва у вогні після рекордної атаки дронів: мережею розлетілися кадри наслідків
Аналітика
Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим