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Атака на місію Червоного Хреста. Україна зібрала докази причетності Росії

Віролюбівка, Субота 21 вересня 2024 14:50
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Атака на місію Червоного Хреста. Україна зібрала докази причетності Росії Фото: Україна зібрала докази причетності РФ до обстрілу Червоного Хреста (gp.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські правоохоронці зібрали докази причетності Росії до обстрілу гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста у Донецькій області. Внаслідок атаки 12 вересня загинули троє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

За фактом обстрілу було відкрито кримінальну справу за порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Війська РФ 12 вересня зі ствольної артилерії завдали удару по трьох автомобілях місії Червоного Хреста у селі Віролюбівка під час роздачі гуманітарної допомоги. Правоохоронці встановили два місця влучання артилерійських снарядів та одне місце влучання ударного дрона. Було вилучено уламки боєприпасів.

У рамках слідчих дій встановили, що обстріл здійснений двома осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152-мм та безпілотним баражуючим боєприпасом "Ланцет", що перебуває лише на озброєнні РФ.

"Снаряди 152-мм використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник, і самостійно виявляє та баражує ціль. Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БпЛА "Ланцет", а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал Міжнародного комітету Червоного Хреста", - зазначив генпрокурор Андрій Костін.

Правоохоронці визначили напрям "прильоту". Вогневі позиції артилерійських підрозділів, ймовірно, знаходились у районі окупованого села Ягідне Бахмутського районі. Там воюють 1065 артилерійський полк 98 повітряно-десантної дивізії та артилерійський підрозділ 200 окремої мотострілецької бригади (омсбр).

Дані підрозділи мають на озброєнні артилерійські системи для ведення вогню снарядами 152 мм та ударні безпілотники "Ланцет".

Фото: Україна зібрала докази причетності РФ до обстрілу Червоного Хреста (gp.gov.ua)

Що відомо про атаку

Нагадаємо, 12 вересня російські окупанти вдарили по трьох вантажівках гуманітарної місії Червоного Хреста у Донецькій області. Це сталося у селі Віролюбівка під час роздачі гуманітарної допомоги місцевим жителям.

В результаті обстрілу постраждало п'ять працівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Безпосередньо на місці атаки загинули троє чоловіків. Двоє їхніх колег отримали осколкові поранення та мінно-вибухові травми.

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