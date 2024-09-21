Атака на миссию Красного Креста. Украина собрала доказательства причастности России
Украинские правоохранители собрали доказательства причастности России к обстрелу гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области. В результате атаки 12 сентября погибли трое мужчин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
По факту обстрела было возбуждено уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Войска РФ 12 сентября со ствольной артиллерии нанесли удар по трем автомобилям миссии Красного Креста в селе Веролюбовка во время раздачи гуманитарной помощи. Правоохранители установили два места попадания артиллерийских снарядов и одно место попадания ударного дрона. Были изъяты обломки боеприпасов.
В рамках следственных действий установили, что обстрел совершен двумя осколочно-фугасными артиллерийскими снарядами калибра 152-мм и беспилотным баражирующим боеприпасом "Ланцет", находящимся только на вооружении РФ.
"Снаряды 152-мм использовались в тандеме с дроном, который имеет лазерный дальномер-целеуказатель, и самостоятельно обнаруживает и баражирует цель. Это не только объясняет найденные на месте происшествия обломки БпЛА "Ланцет", но и указывает на умышленный характер атаки на транспортные средства и персонал Международного комитета Красного Креста", - отметил генпрокурор Андрей Костин.
Правоохранители определили направление "прилета". Огневые позиции артиллерийских подразделений, вероятно, находились в районе оккупированного села Ягодное в Бахмутском районе. Там сражаются 1065 артиллерийский полк 98 воздушно-десантной дивизии и артиллерийское подразделение 200 отдельной мотострелковой бригады (омсбр).
Данные подразделения имеют вооруженные артиллерийские системы для ведения огня снарядами 152 мм и ударные беспилотники "Ланцет".
Фото: Украина собрала доказательства причастности РФ к обстрелу Красного Креста (gp.gov.ua)
Что известно об атаке
Напомним, 12 сентября российские оккупанты ударили по трем грузовикам гуманитарной миссии Красного Креста в Донецкой области. Это произошло в селе Веролюбовка во время раздачи гуманитарной помощи местным жителям.
В результате обстрела пострадали пять работников Международного Комитета Красного Креста. Непосредственно на месте атаки погибли три мужчины. Двое их коллег получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы.
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