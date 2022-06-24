Атака на Лисичанск не станет решающей. Наступление России затормозится, - ISW

Штурмовые операции Лисичанска не обеспечит России решающего преимущества в войне, как и возможный захват Северодонецка. Темпы наступления оккупантов в ближайшие недели значительно снизятся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Аналитики предполагают, что российские захватчики в ближайшие недели прекратят наступления, что позволит украинским защитникам начать контрнаступления.
Отмечается, что в течение последних нескольких дней российские войска достигли значительных успехов в районе Северодонецк-Лисичанск, но украинские силы в основном достигли своей цели в битве, замедлив наступление российских сил.
По мнению экспертов, временная потеря Северодонецка и Лисичанска не станет серьезным поворотным моментом в войне.
Ключевые выводы аналитиков ISW:
Напомним, российские оккупанты продолжают вести обстрел по гражданской инфраструктуре ряда населенных пунктов.
Ранее глава Луганской ОВА Гайдай заявлял, что россияне продолжают стягивать резервы к Северодонецку и в направление Тошковка-Золотое.
Также мы писали, что роcияне захватили Тошковку Луганской области и пытаются окружить украинские войска в районе трассы Лисичанск - Бахмут.
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