Атака на Лисичанск не станет решающей. Наступление России затормозится, - ISW

Аналитики предполагают, что российские захватчики в ближайшие недели прекратят наступления, что позволит украинским защитникам начать контрнаступления.

Отмечается, что в течение последних нескольких дней российские войска достигли значительных успехов в районе Северодонецк-Лисичанск, но украинские силы в основном достигли своей цели в битве, замедлив наступление российских сил.

По мнению экспертов, временная потеря Северодонецка и Лисичанска не станет серьезным поворотным моментом в войне.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

Белорусские силы проводят мобилизационные учения вдоль украинской границы, но вряд ли вступят в войну в Украине из-за их слабых возможностей и негативных внутренних последствий военного участия со стороны России.

Российские войска, вероятно, приблизились к южным окрестностям Лисичанска и усиливают свою группировку вокруг Северодонецка, чтобы завершить захват Северодонецка и Лисичанская. Эти достижения вряд ли обеспечат российским силам решающее преимущество в дальнейших операциях в Украине и еще больше усугубят российские шансы.

Захватчики продолжают попытки оцепить украинскую группировку в Горном и Золотом и, вероятно, пытаются взять под контроль эти населенные пункты.

Оккупанты, вероятно, перекрыли наземные украинские линии связи вдоль трассы Т1302 и используют недавние достижения вдоль шоссе для усиления штурма Лисичанска.

Российские войска накопили технику и продолжали наращивать оборонный потенциал вдоль южного направления.

Напомним, российские оккупанты продолжают вести обстрел по гражданской инфраструктуре ряда населенных пунктов.

Ранее глава Луганской ОВА Гайдай заявлял, что россияне продолжают стягивать резервы к Северодонецку и в направление Тошковка-Золотое.

Также мы писали, что роcияне захватили Тошковку Луганской области и пытаются окружить украинские войска в районе трассы Лисичанск - Бахмут.

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