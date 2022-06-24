Атака на Лисичанськ не стане вирішальною. Наступ Росії загальмується, - ISW

Штурмові операції Лисичанська не забезпечить Росії вирішальної переваги у війні, як і можливе захоплення Сєвєродонецька. Темпи наступу окупантів найближчими тижнями значно знизяться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики припускають, що російські загарбники в найближчі тижні припинять наступи, що дозволить українським захисникам почати контрнаступ.
Відзначається, що протягом останніх декількох днів російські війська досягли значних успіхів в районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ, але українські сили в основному досягли своєї мети в битві, уповільнивши наступ російських сил.
На думку експертів, тимчасова втрата Сєвєродонецька і Лисичанська не стане серйозним поворотним моментом у війні.
Ключові висновки аналітиків ISW:
Нагадаємо, російські окупанти продовжують вести обстріл по цивільній інфраструктурі ряду населених пунктів.
Раніше голова Луганської ОВА Гайдай заявляв, що росіяни продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька і в напрямок Тошківка-Золоте.
Також ми писали, що росіяни захопили Тошківку Луганської області і намагаються оточити українські війська в районі траси Лисичанськ-Бахмут.
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