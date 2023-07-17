Атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ та ВМС, - джерела

Як розповіли виданню джерела в Службі безпеки, до нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України.

"Міст атакували з допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити", - повідомило джерело.

Додамо, раніше голова СБУ Василь Малюк заявляв, що міст є цілком законною ціллю для України і обіцяв розповісти деталі унікальних спецоперацій після перемоги.

Кримський міст знову під атакою

Нагадаємо, сьогодні вночі на Кримському мосту пролунали вибухи. Після чого так званий глава Криму Сергій Аксьнов заявив про нібито "надзвичайну ситуацію в районі 145 опори".

Попередньо, проліт Кримського мосту у бік Тамані зруйнований, ще один у напрямку Керчі просів. Автомобільний та залізничні шляхи перекриті, але останній окупанти обіцяють відновити до 09:00.

Офіційно росіяни повідомляють про двох загиблих - чоловіка і жінку з Бєлгородської області РФ.

Варто зазначити, що Кримський міст піддається руйнуванню вже вдруге за десять місяців. Минулого разу обвал прольоту мосту стався 8 жовтня 2022 року. Тоді, як заявили окупанти, на Кримському мосту вибухнула фура. Російський диктатор Володимир звинуватив Україну у "теракті". Офіційно українська сторона досі не взяла на себе відповідальність, але неодноразово зазначала, що Кримський міст є законною ціллю. Оскільки його окупанти використовують як логістичний шлях для постачання військової техніки і не лише на окупований півострів.

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