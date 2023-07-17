Атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ та ВМС, - джерела

Нічна атака на Кримський міст була спецоперацією Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки України.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.
Як розповіли виданню джерела в Службі безпеки, до нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України.
"Міст атакували з допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити", - повідомило джерело.
Додамо, раніше голова СБУ Василь Малюк заявляв, що міст є цілком законною ціллю для України і обіцяв розповісти деталі унікальних спецоперацій після перемоги.
Нагадаємо, сьогодні вночі на Кримському мосту пролунали вибухи. Після чого так званий глава Криму Сергій Аксьнов заявив про нібито "надзвичайну ситуацію в районі 145 опори".
Попередньо, проліт Кримського мосту у бік Тамані зруйнований, ще один у напрямку Керчі просів. Автомобільний та залізничні шляхи перекриті, але останній окупанти обіцяють відновити до 09:00.
Офіційно росіяни повідомляють про двох загиблих - чоловіка і жінку з Бєлгородської області РФ.
Варто зазначити, що Кримський міст піддається руйнуванню вже вдруге за десять місяців. Минулого разу обвал прольоту мосту стався 8 жовтня 2022 року. Тоді, як заявили окупанти, на Кримському мосту вибухнула фура. Російський диктатор Володимир звинуватив Україну у "теракті". Офіційно українська сторона досі не взяла на себе відповідальність, але неодноразово зазначала, що Кримський міст є законною ціллю. Оскільки його окупанти використовують як логістичний шлях для постачання військової техніки і не лише на окупований півострів.
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