Атака на Крим 15 травня: були знищені два МіГ-31, С-400 та склад з паливом, - ЗМІ

Що ще відомо про атаку

Нагадаємо, в ніч з 14 на 15 травня у Севастополі лунали вибухи. Їх чули у районі військового аеродрому Бельбек. Супутникові знімки підтвердили, що вночі на аеродромі спалахнула пожежа.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що нібито Крим атакували десять ракет ATACMS, росіяни запевнили, що нібито всі їх збили.

ЗМІ припускали, що на аеродромі Бельбек у Криму могли бути уражені МіГ-31К.

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