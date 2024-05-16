Атака на Крым 15 мая: были уничтожены два МиГ-31, С-400 и склад с топливом, - СМИ

Что еще известно об атаке

Напомним, в ночь с 14 на 15 мая в Севастополе раздались взрывы. Их слышали в районе военного аэродрома Бельбек. Спутниковые снимки подтвердили, что ночью на аэродроме вспыхнул пожар.

Министерство обороны России утверждало, что якобы Крым атаковали десять ракет ATACMS, россияне заверили, что все их сбили.

СМИ предполагали, что на аэродроме Бельбек в Крыму могли быть поражены МиГ-31К.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.