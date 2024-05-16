RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Атака на Крым 15 мая: были уничтожены два МиГ-31, С-400 и склад с топливом, - СМИ

Фото: в Крыму могли быть уничтожены два МиГ-31 и С-400 (wikipedia)
Автор: Наталья Юрченко

В результате атаки на Крым минувшей ночью 15 мая были уничтожены два вражеских самолета МиГ-31, зенитный комплекс С-400 и склад с топливом. Также есть потери среди оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Как отмечают СМИ, военный аэродром Бельбек под Севастополем был атакован в ночь на 15 мая.

В результате ракетного удара были уничтожены два российских истребителя-перехватчика МиГ-31. Также сгорел склад горюче-смазочных материалов. Пострадали 11 российских оккупантов.

Также в ту ночь, по данным издания, был атакован российский ЗРК С-400 "Триумф" в районе села Вишневое (примерно в 70 км от Бельбека). После атаки комплекс загорелся, двое оккупантов погибли, еще двое пострадали.

 

 

Что еще известно об атаке

Напомним, в ночь с 14 на 15 мая в Севастополе раздались взрывы. Их слышали в районе военного аэродрома Бельбек. Спутниковые снимки подтвердили, что ночью на аэродроме вспыхнул пожар.

Министерство обороны России утверждало, что якобы Крым атаковали десять ракет ATACMS, россияне заверили, что все их сбили.

СМИ предполагали, что на аэродроме Бельбек в Крыму могли быть поражены МиГ-31К.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКрымЗРКМіГ-31КВойна в Украине