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Атака на Костянтинівку: РФ завдала удару по житлових районах

Фото: росіяни вдарили по житлових районах Костянтинівки (t.me.dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Вночі РФ обстріляла Костянтинівку, внаслідок чого виникло загорання будинку. Пожежу оперативно ліквідували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

В ніч на 26 лютого російські окупанти знову обстріляли Костянтинівку, завдавши удару по житлових районах міста.

Внаслідок атаки виникло загоряння приватного житлового будинку. На місце події оперативно прибули рятувальники, які ліквідували пожежу та запобігли її подальшому поширенню.

 
Фото: ДСНС України

На щастя, завдяки швидким діям рятувальників, ніхто з мешканців не постраждав. Місцева влада продовжує працювати над відновленням пошкоджених об'єктів.

Обстріл України у ніч на 26 лютого

Нагадаємо, що сьогодні вночі Харків знову став мішенню для дронової атаки, внаслідок якої "прильоти" зафіксовані в двох районах міста. Обстріли пошкодили житлові будинки та ресторан, є постраждалі.

У Київській області, в Бучанському районі, під час російської повітряної атаки з використанням ударних безпілотників загинула одна людина. Тіло було виявлено під час гасіння пожежі після атаки.

Крім того, у ніч на 26 лютого російські війська обстріляли енергетичний об'єкт ДТЕК у Дніпропетровській області.

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