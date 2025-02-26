Атака на Костянтинівку: РФ завдала удару по житлових районах

Обстріл України у ніч на 26 лютого

Нагадаємо, що сьогодні вночі Харків знову став мішенню для дронової атаки, внаслідок якої "прильоти" зафіксовані в двох районах міста. Обстріли пошкодили житлові будинки та ресторан, є постраждалі.

У Київській області, в Бучанському районі, під час російської повітряної атаки з використанням ударних безпілотників загинула одна людина. Тіло було виявлено під час гасіння пожежі після атаки.

Крім того, у ніч на 26 лютого російські війська обстріляли енергетичний об'єкт ДТЕК у Дніпропетровській області.