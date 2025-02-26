Атака на Константиновку: РФ нанесла удар по жилым районам

Обстрел Украины в ночь на 26 февраля

Напомним, что сегодня ночью Харьков снова стал мишенью для дроновой атаки, в результате которой "прилеты" зафиксированы в двух районах города. Обстрелы повредили жилые дома и ресторан, есть пострадавшие.

В Киевской области, в Бучанском районе, во время российской воздушной атаки с использованием ударных беспилотников погиб один человек. Тело было обнаружено во время тушения пожара после атаки.

Кроме того, в ночь на 26 февраля российские войска обстреляли энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области.