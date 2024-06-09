Атака на корабель РФ в Азовському морі: Sky News дізналося подробиці

"Цей успішний удар показує росіянам, що вони не можуть вільно діяти ні в Чорному морі, ні на сході", - цитує британське видання українське військове джерело, що й підтвердило відповідний удар по ворожому судну.

Зазначається, ЗСУ завдали "скоординованого удару" по десантному кораблю росіян у суботу ввечері. За словами представника Сил оборони, це судно нещодавно перемістилося в Азовське море з Чорного моря.

Також джерело розповіло Sky News, що судно стало 5-м із 7-и десантних кораблів типу "Ропуча", які були потоплені або "виведені з ладу" внаслідок українських атак.

Такі кораблі російські загарбники використовують для переправлення боєприпасів і вантажів до тимчасово окупованого Маріуполя для подальшого транзиту на лінію фронту.

"Зриваючи російські поставки боєприпасів і ключових військових матеріалів, цей удар безпосередньо підтримає українські війська в їх триваючій боротьбі", - сказало джерело британським ЗМІ.

Що відомо про удар по кораблю

Нагадаємо, вчора, 8 червня, в мережі повідомили, що в Азовському морі, ймовірно, був атакований один із російських кораблів. Зазначимо, що окупанти зігнали понад 10 судів із Новоросійська ближче до порту Єйська в рамках так званих "навчань".

Спочатку в Telegram-каналі "Кримський вітер" писали, що могло йтися про великий десантний корабель, проте пізніше з'явилася інформація, що біля Єйська, можливо, був вражений інший корабель.