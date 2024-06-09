Атака на корабль РФ в Черном море: Sky News узнало подробности
Силы обороны Украины вчера, 8 июня, нанесли успешный удар по российскому десантному кораблю типа "Ропуча" в акватории Азовского моря. Информация о вероятном поражении данного судна была ранее распространена в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Этот успешный удар показывает россиянам, что они не могут свободно действовать ни в Черном море, ни на востоке", - цитирует британское издание украинский военный источник, которое и подтвердило данный удар по вражескому судну.
Отмечается, ВСУ нанесли "скоординированный удар" по десантному кораблю россиян в субботу вечером. По словам представителя Сил обороны, это судно недавно переместилось в Азовское море из Черного моря.
Также источник рассказал Sky News, что судно стало 5-м из 7-и десантных кораблей типа "Ропуча", которые были потоплены или "выведены из строя" в результате украинских атак.
Такие корабли российские захватчики используют для переправки боеприпасов и грузов во временно оккупированный Мариуполь для дальнейшего транзита на линию фронта.
"Срывая российские поставки боеприпасов и ключевых военных материалов, этот удар напрямую поддержит украинские войска в их продолжающейся борьбе", - сказал источник британским СМИ.
Что известно об ударе по кораблю
Напомним, вчера, 8 июня, в сети сообщили, что в Азовском море, предположительно, был атакован один из российских кораблей. Отметим, что оккупанты согнали более 10 судов из Новороссийска поближе к порту Ейска в рамках так называемых "учений".
Сначала в Telegram-канале "Крымский ветер" писали, что речь могла идти о большом десантном корабле, однако позже появилась информация, что возле Ейска, возможно, был поражен другой корабль.
Также сообщалось, что в ночь на 6 июня в акватории Черного моря во временно оккупированном Крыму было уничтожено еще одно российское судно. Это была работа спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины.
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