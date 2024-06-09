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Атака на корабль РФ в Черном море: Sky News узнало подробности

Воскресенье 09 июня 2024 23:46
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Атака на корабль РФ в Черном море: Sky News узнало подробности Иллюстративное фото: в Азрвском море поражен русский десантный корабль (t me nexta live)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины вчера, 8 июня, нанесли успешный удар по российскому десантному кораблю типа "Ропуча" в акватории Азовского моря. Информация о вероятном поражении данного судна была ранее распространена в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Этот успешный удар показывает россиянам, что они не могут свободно действовать ни в Черном море, ни на востоке", - цитирует британское издание украинский военный источник, которое и подтвердило данный удар по вражескому судну.

Отмечается, ВСУ нанесли "скоординированный удар" по десантному кораблю россиян в субботу вечером. По словам представителя Сил обороны, это судно недавно переместилось в Азовское море из Черного моря.

Также источник рассказал Sky News, что судно стало 5-м из 7-и десантных кораблей типа "Ропуча", которые были потоплены или "выведены из строя" в результате украинских атак.

Такие корабли российские захватчики используют для переправки боеприпасов и грузов во временно оккупированный Мариуполь для дальнейшего транзита на линию фронта.

"Срывая российские поставки боеприпасов и ключевых военных материалов, этот удар напрямую поддержит украинские войска в их продолжающейся борьбе", - сказал источник британским СМИ.

Что известно об ударе по кораблю

Напомним, вчера, 8 июня, в сети сообщили, что в Азовском море, предположительно, был атакован один из российских кораблей. Отметим, что оккупанты согнали более 10 судов из Новороссийска поближе к порту Ейска в рамках так называемых "учений".

Сначала в Telegram-канале "Крымский ветер" писали, что речь могла идти о большом десантном корабле, однако позже появилась информация, что возле Ейска, возможно, был поражен другой корабль.

Также сообщалось, что в ночь на 6 июня в акватории Черного моря во временно оккупированном Крыму было уничтожено еще одно российское судно. Это была работа спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины.

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