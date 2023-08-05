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Атака на корабель у Новоросійську стала загрозою для експорту російської нафти, - FT

Фото: атака у Новоросійську стала загрозою для експорту російської нафти (fleetmon com)
Автор: Наталія Юрченко

Атака на корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська вперше поставила під загрозу інфраструктуру експорту нафти РФ, яка є одним з джерел фінансування війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання наголошує, що дрони атакували корабель після виходу Росії з "зернової угоди" та масових обстрілів портової інфраструктури України.

При цьому FT припускає, що атака на нафтоекспортну інфраструктуру Росії, ймовірно, викличе занепокоєння в Білому домі та інших західних столицях. Вашингтон тривалий час очолював зусилля, щоб уникнути зростання цін на нафту перед президентськими виборами у США.

Зазначається, що Новоросійськ є головним чорноморським нафтовим портом Росії. У день він експортує близько 600 тисяч барелів нафти. Також цей порт є пунктом експорту нафти з Казахстану, де закінчується лінія Каспійського трубопровідного консорціуму. Хоча у Казахстані заявили, що інфраструктурі трубопроводу не було завдано жодної шкоди.

"Все, що може призвести до скорочення постачання російської нафти на ринок, не буде вітатися Білим домом", - вважає колишній аналітик ЦРУ Геліма Крофт.

На її думку, один із занепокоєнь США полягає у тому, що підтримку України буде важче підтримувати на тлі енергетичної кризи.

Атака на "Оленегорский горняк"

Нагадаємо, в ніч на 4 серпня у районі порту Новоросійськ у Краснодарському краї РФ пролунали вибухи. Міноборони РФ поскаржилося на атаку морських дронів.

Джерела РБК-Україна підтвердили, що СБУ провела спецоперацію у бухті Новоросійська, внаслідок чого було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк".

Підрив танкера SIG

Також цієї ночі вже у районі Кримського мосту був атакований дронами великий нафтовий танкер РФ SIG. Джерела зі Служби безпеки підтвердили це у коментарі РБК-Україна.

За попередньою інформацією, російський танкер був добре навантажений паливом, тож "феєрверк" було видно здалеку. Спецоперацію провели СБУ спільно з ВМС.

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Російська ФедераціяНАФТАатака дронів