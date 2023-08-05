Атака на корабль в Новороссийске стала угрозой для экспорта российской нефти, - FT

Издание отмечает, что дроны атаковали корабль после выхода России из "зернового соглашения" и массовых обстрелов портовой инфраструктуры Украины.

При этом FT предполагает, что атака на нефтеэкспортную инфраструктуру России, вероятно, вызовет беспокойство в Белом доме и других западных столицах. Вашингтон долго возглавлял усилия, чтобы избежать роста цен на нефть перед президентскими выборами в США.

Отмечается, что Новороссийск является главным черноморским нефтяным портом России. В день он экспортирует около 600 тысяч баррелей нефти. Также этот порт является пунктом экспорта нефти из Казахстана, где кончается линия Каспийского трубопроводного консорциума. Хотя в Казахстане заявили, что инфраструктуре трубопровода не был нанесен ущерб.

"Все, что может привести к сокращению поставок российской нефти на рынок, не будет приветствоваться Белым домом", - считает бывший аналитик ЦРУ Гелима Крофт.

По ее мнению, одно из беспокойств США состоит в том, что поддержку Украины будет труднее поддерживать на фоне энергетического кризиса.

Атака на "Оленегорский горняк"

Напомним, в ночь на 4 августа в районе порта Новороссийск в Краснодарском крае РФ раздались взрывы. Минобороны РФ пожаловалось на атаку морских дронов.

Источники РБК-Украина подтвердили, что СБУ провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк ".

Подрыв танкера SIG

Также этой ночью уже в районе Крымского моста был атакован дронами крупный нефтяной танкер РФ SIG. Источники из Службы безопасности подтвердили это в комментарии РБК-Украина.

По предварительной информации, российский танкер был хорошо нагружен топливом, так что "фейерверк" был виден издалека. Спецоперацию провели СБУ совместно с ВМС.

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