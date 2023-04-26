Ядерна атака КНДР на США чи їх партнерів призведе до знищення режиму Кім Чен Ина, - Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що можлива атака КНДР на його країну із застосуванням ядерної зброї призвела б до знищення правлячого в Пхеньяні режиму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на кореспондент "Голосу Америки" Петсі Відакусвара в Twitter.

За словами Байдена, я

Юн Сук Йоль заявив, що на зустрічі було домовлено про нову "Вашингтонську декларацію". Вона спрямована на підтвердження зобов’язань США щодо стримування Республіки Корея. Згідно з нею Сеул "збереже свій без'ядерний статус і продовжить дотримуватися всіх умов свого статусу підписанта Договору про нерозповсюдження ядерної зброї".

Юн Сук Йоль заявив, що буде чекати результати розслідування США щодо витоку секретних даних з Пентагону. Він також сказав, що "планує продовжувати спілкуватися з цього приводу".