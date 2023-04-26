Ядерная атака КНДР на США или их партнеров приведет к уничтожению режима Ким Чен Ина, - Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что возможная атака КНДР на его страну с применением ядерного оружия привела бы к уничтожению правящего в Пхеньяне режима.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на корреспондент "Голоса Америки" Пэтси Видакусвара в Twitter.
По словам Байдена,
Юн Сук Йоль заявил, что будет ждать результатов расследования США по утечке секретных данных из Пентагона. Он также сказал, что "планирует продолжать общаться на этот счет".
Напомним, ранее американский президент заявил, чтострана не обсуждает совместные ядерные учения с Южной Кореей.
Он также пообещал принять "существенные" шаги, чтобы подчеркнуть обязательство Соединенных Штатов сдерживать ядерное нападение Северной Кореи на Южную Корею.
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