У Києві вже 15 загиблих та понад 120 постраждалих від атаки РФ, - Клименко

У Києві після масованої атаки російських військ зросла кількість загиблих. Число жертв сягнуло 15.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.
"Сьогодні ворог здійснив одну із наймасованіших атак за час широкомасштабної війни, у столиці наразі відомо про 139 постраждалих, з них - 15 загиблих", - повідомив Клименко.
Як зазначив міністр, цифри можуть змінитися, оскільки тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.
Він уточнив, що у 9-поверхівку влучила крилата ракета, яка зайшла на рівні четвертого поверху. Вибух був такої сили, що вся конструкція під’їзду склалася.
"У Києві постраждали близько 50 будинків. Саме у цьому мікрорайоні проживає близько 50 тисяч людей - це густонаселений район, саме сюди Росія спрямувала удар. Лише у Києві 27 локацій, де сьогодні працювали і працюють рятувальники, поліцейські, комунальні служби", – розповів міністр.
До ліквідації наслідків атаки залучено близько 2 тисяч рятувальників та правоохоронців. На місцях працює понад 200 одиниць інженерної техніки, лише на одній з локацій - близько 100. Також у пошуках людей під завалами допомагають пошукові собаки.
Нагадаємо, що цієї ночі російські війська атакували Україну, випустивши 472 дронів та ракет. Внаслідок влучання ракети Х-101 у Солом'янському районі обвалився цілий підʼїзд 9-поверхівки, а у пʼятиповерхівці виникла пожежа.
Крім того, у Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджено дитячий садок і нежитлові будівлі, у Дніпровському - промислову територію. У Подільському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості.
Також горіли верхні поверхи житлового будинку в Шевченківському районі, нежитлова будівля в Соломʼянському, кілька локацій у Дарницькому, складські приміщення у Святошинському.
Загалом 27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем.
Додамо, після масованої нічної атаки Росії у столиці зафіксували локальне погіршення якості повітря. Зокрема в районах, де виникли пожежі.
Все про наслідки атаки РФ по районах Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Додамо, що президент України Володимир Зеленський вже відреагував на масовану атаку росіян.
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