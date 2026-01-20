Атака на Київ: тисячі будинків без тепла, лівий берег - без води, є постраждала

"Після цієї атаки на столицю без тепла 5635 багатоповерхівок. Майже 80 відсотків із них - будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня", - зазначив Кличко.

За його словами, на вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня.

"Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання. Комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян", - додав мер столиці.

Він також повідомив, що одна постраждала в Дніпровському районі внаслідок атаки ворога перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень.

Кличко також зазначив, що У Дніпровському районі внаслідок влучання пошкоджені нежитлові приміщення за кількома адресами.

Окрім того, внаслідок падіння уламків пошкоджена й будівля початкової школи, а також вікна в кількох житлових будинках