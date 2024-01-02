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Атака на Київ: сили ППО збили понад 60 крилатих ракет та десяток "Кинджалів"

Фото: сили ППО збили понад 60 крилатих ракет та десяток "Кинджалів" над Києвом (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час ранкової атаки РФ на Київ сили протиповітряної оборони збили понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток "Кинджалів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, повітряна тривога сумарно тривала майже 6 годин. Спочатку ворог запускав "Шахеди", а потім вдався до ракетної атаки.

Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено усі БПЛА Shahed та понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинджал".

Однак внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури. Є потерпілі.

"Особливо страшні наслідки в Солом’янському районі. Там  зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. Бійці ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей", - додав Попко.

Попередньо, вже виявлено понад 25 постраждалих. Ці дані ще уточнюються. 

Атака РФ на Київ 2 січня

Російські війська зранку 2 січня завдали чергового масованого удару по Києву. У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах, відключення світла, води та пожежі.

Про наслідки ракетної атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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