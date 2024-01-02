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Атака на Киев: силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов"

Фото: силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов" над Киевом (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во время утренней атаки РФ на Киев силы противовоздушной обороны сбили более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток "Кинжалов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, воздушная тревога суммарно продолжалась почти 6 часов. Сначала враг запускал "Шахеды", а затем прибег к ракетной атаке.

Силами и средствами противовоздушной обороны были поражены все БПЛА Shahed и более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

Однако в результате такой массированной ракетной атаки в столице, к сожалению, есть разрушение жилой застройки, повреждение инфраструктуры. Есть потерпевшие.

"Особенно страшные последствия в Соломенском районе. Там зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. Огонь заблокировал людей на этажах. Бойцы ГСЧС проводили деблокировку и эвакуацию людей", - добавил Попко.

Предварительно уже выявлено более 25 пострадавших. Эти данные еще уточняются.

Атака РФ на Киев 2 января

Российские войска с утра 2 января нанесли очередной массированный удар по Киеву. В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах, отключение света, воды и пожара.

О последствиях ракетной атаки - в материале РБК-Украина.

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