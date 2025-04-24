Атака на Київ: найбільше постраждав Святошинський район, пожежі на 6 локаціях

Удар по Києву

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 24 квітня, вночі запустили по Києву ракети та ударні безпілотники. Зокрема, для атаки ворог використовував балістику.

Після удару мер Києва Віталій Кличко написав про пожежу в житловому будинку у Святошинському районі. За його словами, під завалами опинилися люди.

При цьому станом на зараз усього відомо про понад 20 постраждалих через удар окупантів по столиці.

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