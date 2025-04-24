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Атака на Киев: больше всего пострадал Святошинский район, пожары на 6 локациях

Иллюстративное фото: в Святошинском районе много пожаров после удара РФ (Павел Петров)
Автор: Иван Носальский

В результате российского комбинированного удара по Киеву сильнее всего пострадал Святошинский район. Пожары зафискировали на шести локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Больше всего пострадал в результате вражеской атаки Святошинский район. Возгорания произошли на 6 локациях. Есть разрушения", - написал он. 

Кличко уточнил, что медики госпитализировали 12 пострадавших. 

Экстренные службы работают на месте инцидента. 

Удар по Киеву

Напомним, российские оккупанты сегодня, 24 апреля, ночью запустили по Киеву ракеты и ударные беспилотники. В частности, для атаки враг использовал баллистику.

После удара мэр Киева Виталий Кличко написал о пожаре в жилом доме в Святошинском районе. По его словам, под завалами оказались люди.

При этом по состоянию на сейчас всего известно о более 20 пострадавших из-за удара оккупантов по столице.

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