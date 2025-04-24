Атака на Киев: больше всего пострадал Святошинский район, пожары на 6 локациях

Удар по Киеву

Напомним, российские оккупанты сегодня, 24 апреля, ночью запустили по Киеву ракеты и ударные беспилотники. В частности, для атаки враг использовал баллистику.

После удара мэр Киева Виталий Кличко написал о пожаре в жилом доме в Святошинском районе. По его словам, под завалами оказались люди.

При этом по состоянию на сейчас всего известно о более 20 пострадавших из-за удара оккупантов по столице.

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