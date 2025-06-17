UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Атака на Київ: наслідки фіксують на 12 локаціях, постраждалих уже 16

Фото: рятувальники працюють на 12 локаціях у Києві після атаки (facebook.com/Сергій Крук)
Автор: РБК-Україна

У Києві внаслідок нічної атаки ударних дронів типу "Шахед" зафіксовано наслідки на 12 різних локаціях. Постраждали щонайменше 16 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.

"Загалом на сьогодні фіксуємо наслідки атаки на 12 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах. Дванадцять постраждалих. Інформацію уточнюємо", - повідомив він.

За словами Ткаченка, рятувальники працюють на локаціях, які зазнали атаки. Він попередив, що небезпека, як і раніше, зберігається, оскільки на підступах до української столиці фіксуються нові повітряні цілі.

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки.

"Наразі 16 постраждалих у столиці. Найбільше - у Солом'янському районі. Також до медиків звернулися двоє постраждалих у Дарницькому та один у Дніпровському районі. Їм надали допомогу", - повідомив він.

Атака на Київ 17 червня

У ніч на 17 червня Київ зазнав чергової російської атаки. Країна-агресорка запустила по українській столиці ударні дрони типу "Шахед".

У низці районів Києва було зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено нежитлові забудови, автомобілі та багатоповерховий будинок. Спалахнули пожежі. Детальніше про нічну атаку на Київ читайте в матеріалі РБК-Україна.

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомляв, що є постраждалі у Святошинському та Солом'янському районах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніКиїв