Атака на Киев: последствия фиксируют на 12 локация, пострадавших уже 16

В Киеве в результате ночной атаки ударных дронов типа "Шахед" зафиксированы последствиях на 12 разных локациях. Пострадали как минимум 16 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.
"В целом на сегодня фиксируем последствия атаки на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах. Двенадцать пострадавших. Информацию уточняем", - сообщил он.
По словам Ткаченко, спасатели работают на локациях, подвергшихся атаке. Он предупредил, что опасность по-прежнему сохраняется, поскольку на подступах к украинской столице фиксируются новые воздушные цели.
В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что возросло число пострадавших в результате вражеской атаки.
"В настоящее время 16 пострадавших в столице. Больше всего – в Соломенском районе. Также к медикам обратились двое пострадавших в Дарницком и один в Днепровском районе. Им оказали помощь", - сообщил он.
В ночь на 17 июня Киев подвергся очередной российской атаке. Страна-агрессор запустила по украинской столице ударные дроны типа "Шахед".
В ряде районов Киева были зафиксированы падения обломков. Повреждены нежилые застройки, автомобили и многоэтажный дом. Вспыхнули пожары. Подробнее о ночной атаке на Киев читайте в материале РБК-Украина.
Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщал, что есть пострадавшие в Святошинском и Соломенском районах.
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