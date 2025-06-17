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Атака на Киев: последствия фиксируют на 12 локация, пострадавших уже 16

Фото: спасатели работают на 12 локациях в Киеве после атаки (facebook.com/Сергей Крук)
Автор: РБК-Украина

В Киеве в результате ночной атаки ударных дронов типа "Шахед" зафиксированы последствиях на 12 разных локациях. Пострадали как минимум 16 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

"В целом на сегодня фиксируем последствия атаки на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах. Двенадцать пострадавших. Информацию уточняем", - сообщил он.

По словам Ткаченко, спасатели работают на локациях, подвергшихся атаке. Он предупредил, что опасность по-прежнему сохраняется, поскольку на подступах к украинской столице фиксируются новые воздушные цели.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что возросло число пострадавших в результате вражеской атаки.

"В настоящее время 16 пострадавших в столице. Больше всего – в Соломенском районе. Также к медикам обратились двое пострадавших в Дарницком и один в Днепровском районе. Им оказали помощь", - сообщил он.

Атака на Киев 17 июня

В ночь на 17 июня Киев подвергся очередной российской атаке. Страна-агрессор запустила по украинской столице ударные дроны типа "Шахед".

В ряде районов Киева были зафиксированы падения обломков. Повреждены нежилые застройки, автомобили и многоэтажный дом. Вспыхнули пожары. Подробнее о ночной атаке на Киев читайте в материале РБК-Украина.

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщал, что есть пострадавшие в Святошинском и Соломенском районах.

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