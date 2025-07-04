Атака на Київ: у ДСНС попередили про загрозу обрушення п’ятиповерхівки після удару РФ

У Солом'янському районі Києва внаслідок нічної атаки Росії частково зруйновано житлову п’ятиповерхівку. Вщент знищені квартири на 2-му та 3-му поверхах . На місці працюють рятувальники.

"Існує загроза обрушення. Тому рятувальники працюють на місці. Мешканців будинку ми поки не пускаємо в їхні помешкання, тому що це становить небезпеку для їхнього життя та здоров'я", – заявила вона.

Що відомо

За даними влади, постраждали житлові будинки, медичні й освітні заклади, а також об’єкти транспортної інфраструктури. Станом на ранок серед поранених - 10-річна дівчинка.

На місцях ударів із перших хвилин працюють екстрені служби - ДСНС, поліція, медики.