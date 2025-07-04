Атака на Киев: в ГСЧС предупредили об угрозе обрушения пятиэтажки после удара РФ

В Киеве после ночной атаки РФ повреждена пятиэтажка после ночной атаки РФ. В ГСЧС предупреждают об угрозе обрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководительницы пресс-службы ГСЧС Светланы Водолаги на телемарафоне.
В Соломенском районе Киева в результате ночной атаки России частично разрушена жилая пятиэтажка. Полностью уничтожены квартиры на 2-м и 3-м этажах. На месте работают спасатели.
"Существует угроза обрушения. Поэтому спасатели работают на месте. Жителей дома мы пока не пускаем в их дома, потому что это представляет опасность для их жизни и здоровья", - заявила она.
По данным властей, пострадали жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, а также объекты транспортной инфраструктуры. По состоянию на утро среди раненых - 10-летняя девочка.
На местах ударов с первых минут работают экстренные службы - ГСЧС, полиция, медики.
Этой ночью, 4 июля, Россия нанесла массированный удар по Украине, используя дроны-камикадзе и ракеты различного типа. Основной удар пришелся на Киев.
Атака вызвала разрушения по меньшей мере в пяти районах столицы. Повреждены жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, больницы и учебные заведения. Также зафиксировано попадание по железнодорожной инфраструктуре.
В некоторых районах города вспыхнули масштабные пожары, поэтому жителей призвали плотно закрыть окна из-за высокого содержания продуктов горения в воздухе.
По данным Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по Украине 550 воздушных целей, среди которых были дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты. Киев стал главным направлением этой атаки.
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