Атака на Киев: в ГСЧС предупредили об угрозе обрушения пятиэтажки после удара РФ

В Соломенском районе Киева в результате ночной атаки России частично разрушена жилая пятиэтажка. Полностью уничтожены квартиры на 2-м и 3-м этажах. На месте работают спасатели.

"Существует угроза обрушения. Поэтому спасатели работают на месте. Жителей дома мы пока не пускаем в их дома, потому что это представляет опасность для их жизни и здоровья", - заявила она.

Что известно

По данным властей, пострадали жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, а также объекты транспортной инфраструктуры. По состоянию на утро среди раненых - 10-летняя девочка.

На местах ударов с первых минут работают экстренные службы - ГСЧС, полиция, медики.