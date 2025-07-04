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Атака на Київ: у ДСНС попередили про загрозу обрушення п’ятиповерхівки після удару РФ

П'ятниця 04 липня 2025 09:45
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Атака на Київ: у ДСНС попередили про загрозу обрушення п’ятиповерхівки після удару РФ Фото: у ДСНС попередили про загрозу обрушення п’ятиповерхівки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

У Києві після нічної атаки РФ пошкоджено п’ятиповерхівку. У ДСНС попереджають про загрозу обрушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці прес-служби ДСНС Світлани Водолаги на телемарафоні.

У Солом'янському районі Києва внаслідок нічної атаки Росії частково зруйновано житлову п’ятиповерхівку. Вщент знищені квартири на 2-му та 3-му поверхах . На місці працюють рятувальники.

"Існує загроза обрушення. Тому рятувальники працюють на місці. Мешканців будинку ми поки не пускаємо в їхні помешкання, тому що це становить небезпеку для їхнього життя та здоров'я", – заявила вона.

Що відомо

За даними влади, постраждали житлові будинки, медичні й освітні заклади, а також об’єкти транспортної інфраструктури. Станом на ранок серед поранених - 10-річна дівчинка.

На місцях ударів із перших хвилин працюють екстрені служби - ДСНС, поліція, медики.

Атака на Київ

Цієї ночі, 4 липня, Росія завдала масованого удару по Україні, використовуючи дрони-камікадзе та ракети різного типу. Основний удар припав на Київ.

Атака спричинила руйнування щонайменше у п’яти районах столиці. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти соціальної інфраструктури, лікарні та заклади освіти. Також зафіксовано влучання по залізничній інфраструктурі.

У деяких районах міста спалахнули масштабні пожежі, тому мешканців закликали щільно зачинити вікна через високий вміст продуктів горіння у повітрі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія випустила по Україні 550 повітряних цілей, серед яких були дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети. Київ став головним напрямком цієї атаки.

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