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Атака на Киев: в ГСЧС предупредили об угрозе обрушения пятиэтажки после удара РФ

Пятница 04 июля 2025 09:45
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Атака на Киев: в ГСЧС предупредили об угрозе обрушения пятиэтажки после удара РФ Фото: в ГСЧС предупредили об угрозе обрушения пятиэтажки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве после ночной атаки РФ повреждена пятиэтажка после ночной атаки РФ. В ГСЧС предупреждают об угрозе обрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководительницы пресс-службы ГСЧС Светланы Водолаги на телемарафоне.

В Соломенском районе Киева в результате ночной атаки России частично разрушена жилая пятиэтажка. Полностью уничтожены квартиры на 2-м и 3-м этажах. На месте работают спасатели.

"Существует угроза обрушения. Поэтому спасатели работают на месте. Жителей дома мы пока не пускаем в их дома, потому что это представляет опасность для их жизни и здоровья", - заявила она.

Что известно

По данным властей, пострадали жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, а также объекты транспортной инфраструктуры. По состоянию на утро среди раненых - 10-летняя девочка.

На местах ударов с первых минут работают экстренные службы - ГСЧС, полиция, медики.

Атака на Киев

Этой ночью, 4 июля, Россия нанесла массированный удар по Украине, используя дроны-камикадзе и ракеты различного типа. Основной удар пришелся на Киев.

Атака вызвала разрушения по меньшей мере в пяти районах столицы. Повреждены жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, больницы и учебные заведения. Также зафиксировано попадание по железнодорожной инфраструктуре.

В некоторых районах города вспыхнули масштабные пожары, поэтому жителей призвали плотно закрыть окна из-за высокого содержания продуктов горения в воздухе.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по Украине 550 воздушных целей, среди которых были дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты. Киев стал главным направлением этой атаки.

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